Фокс хочет стать вашим другом!

Этот невероятный пес живет в отлове «Континент+». Давайте дадим ему шанс стать домашним.

Фоксу нужна семья. Ему примерно 2-3 года, он небольшого размера. Отлично приживется в квартире или в теплом вольере. Хорошо ходит на поводке, кастрирован и привит.

Если вы ищете себе верного друга, Фокс – тот, кто вам нужен!

Находится в отлове «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приёма с 13.00 до 16.30 в будни.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

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