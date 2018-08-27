Кошки остались без хозяйки. Срочно ищем новый дом

Эти пять кошек остались одни. Они жили у бабушки, но в этом году она умерла. Близких родственников у неё нет, и кошек пристроить оказалось некуда. Пока они живут всё в той же квартире. За ними ухаживает и кормит одна сердобольная бабушка-соседка.

Квартиру собирается продавать племянник умершей бабушки, живущий в другом городе, и кошки ему не нужны.



Эти три кота и две кошки никогда не были на улице. Людей, кроме своей хозяйки, видели мало, пугливые. На улице у них мало шансов выжить, особенно в холода.

Кошечка, примерно 3 года. Фенотип турецкой ангоры. Белая, пушистая, вся воздушная. Главной особенностью являются глаза разного цвета — один — голубой, другой — желтый. Очень миниатюрная. Робкая и застенчивая, покорная судьбе. Девочке нужно время на адаптацию в новом доме и с новыми людьми, но при должном внимании и ласке она быстро начнёт вам доверять: будет ласкаться и петь свои кошачьи песенки. С другими кошками дружелюбная, и вообще вряд ли может кого-то обидеть. В еде непривередлива, к туалету приучена, стерилизована, привита

Котик, примерно 2 года. Чисто белый, гладкошерстный, кастрирован, упитан, осторожный с людьми. Крупный, не агрессивный. С другими кошками дружелюбен. В еде непривередлив, к туалету приучен, привит.

Котик, примерно 3 года. Ему меньше всех нужно времени на адаптацию, с людьми ведёт себя «запросто», совершенно не стесняется, ласковый. Крупный, не агрессивный, с другими кошками дружелюбен, не кастрирован. В еде непривередлив, к туалету приучен, привит.

Котик, примерно 2 года. Обычного полосатого окраса. Фото для примера (этого котика не фотографировали). Не кастрирован и не привит. Парень пугливый, но привыкает постепенно, и уже идёт на руки к бабушке, которая его кормит сейчас.

Кошечка. Стерилизована. Была более контактная, но сейчас в стрессе побаивается людей. Фото сделаны ранее, когда она была подростком.

Подарите этим котейкам второй шанс на жизнь - возьмите к себе!

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