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Зверьё моё
Молодой песик Черныш

Молодой песик Черныш

Черныш живет со своими сородичами на закрытом полигоне. Смышленый и умный. Займет совсем немного места в вашем доме и очень много – в сердце. Ростом Черныш меньше 50 см, весит около 18-20 кг.

Очень трепетный песик, привязан к человеку, постоянно нуждается в его тепле и внимании. Так что разыскивается семья, которая готова подарить ему своё время.

К незнакомым людям поначалу относится с осторожностью, а вот тех, кого хорошо знает, принимает с радостью. Для хозяина будет отличным компаньоном, другом и помощником во всех его делах. Здоров, обработан, перед отдачей кастрируем.

Отдается взрослым ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Пристраивается в частный дом на вольерное содержание. Строго не на цепь. Приезжайте знакомиться!

Черныш находится в Алексинском районе. При необходимости возможна доставка пса. По всем вопросам звоните или пишите по тел. 8-910-55-98-202 или 8-953-955-73-97 (Инесса).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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