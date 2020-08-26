Молодой песик Черныш

Черныш живет со своими сородичами на закрытом полигоне. Смышленый и умный. Займет совсем немного места в вашем доме и очень много – в сердце. Ростом Черныш меньше 50 см, весит около 18-20 кг.

Очень трепетный песик, привязан к человеку, постоянно нуждается в его тепле и внимании. Так что разыскивается семья, которая готова подарить ему своё время.

К незнакомым людям поначалу относится с осторожностью, а вот тех, кого хорошо знает, принимает с радостью. Для хозяина будет отличным компаньоном, другом и помощником во всех его делах. Здоров, обработан, перед отдачей кастрируем.

Отдается взрослым ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Пристраивается в частный дом на вольерное содержание. Строго не на цепь. Приезжайте знакомиться!

Черныш находится в Алексинском районе. При необходимости возможна доставка пса. По всем вопросам звоните или пишите по тел. 8-910-55-98-202 или 8-953-955-73-97 (Инесса).

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