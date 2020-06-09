блоги
блоги
Регистрация
Куликово поле
Тайны Куликова поля: самые известные находки на месте сражения

Тайны Куликова поля: самые известные находки на месте сражения

«На Куликовом поле ничего не нашли». Пожалуй, эта самая частая претензия к историкам, изучающим Куликовской битву. Это же утверждение дает основание множеству лжетеорий, определяющих место Мамаева побоища то в Липецкую, то в Рязанскую область, а то и в центр Москвы.

На современном этапе исследования поля сражения найдено около 100 реликвий битвы. Давайте разберемся много это или мало.

Режиссура Татьяна Гусева, съемка Роман Солопов, монтаж Михаил Солопов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:44 0
Разбор: Какую территорию называют Куликовым полем
Разбор: Какую территорию называют Куликовым полем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.