Тайны Куликова поля: самые известные находки на месте сражения

«На Куликовом поле ничего не нашли». Пожалуй, эта самая частая претензия к историкам, изучающим Куликовской битву. Это же утверждение дает основание множеству лжетеорий, определяющих место Мамаева побоища то в Липецкую, то в Рязанскую область, а то и в центр Москвы.

На современном этапе исследования поля сражения найдено около 100 реликвий битвы. Давайте разберемся много это или мало.

Режиссура Татьяна Гусева, съемка Роман Солопов, монтаж Михаил Солопов.