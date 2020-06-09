Тайны Куликова поля: самые известные находки на месте сражения
«На Куликовом поле ничего не нашли». Пожалуй, эта самая частая претензия к историкам, изучающим Куликовской битву. Это же утверждение дает основание множеству лжетеорий, определяющих место Мамаева побоища то в Липецкую, то в Рязанскую область, а то и в центр Москвы.
На современном этапе исследования поля сражения найдено около 100 реликвий битвы. Давайте разберемся много это или мало.
Режиссура Татьяна Гусева, съемка Роман Солопов, монтаж Михаил Солопов.