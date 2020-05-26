Тайны Куликова поля: откуда появилось название?
Откуда появилось название Куликово поле? От того, что тут водилось много птиц куликов или от того, что находится «У чёрта на куличках»? Когда люди стали называть этот регион Куликовым полем, и как мог именовать место великого сражения Дмитрий Донской?
Давайте разберемся в разнообразных версиях вместе с кандидатом исторических наук, исследователем места Мамаева Побоища Андреем Николаевичем Наумовым.
В четвертом выпуске проекта к 640-летию сражения на Дону «Куликовская битва: вопросы и ответы» отвечаем на вопрос: «Почему Куликово поле так называется?».
Режиссура — Татьяна Гусева, съемка — Роман Солопов, монтаж — Михаил Солопов.