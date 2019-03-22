Итоги фотоконкурса «Браво мастеру!»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Браво мастеру!».
Первое место в этот раз завоевало сразу два фото: от Северянина и Жены кузнеца, они набрали по 55 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов занял кадр от Светланы Тульской. Он набрал 53 голоса.
Ну, а третье место и 50 голосов получило фото от zmeika.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!