Итоги фотоконкурса «Браво мастеру!»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Браво мастеру!».

Первое место в этот раз завоевало сразу два фото: от Северянина и Жены кузнеца, они набрали по 55 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов занял кадр от Светланы Тульской. Он набрал 53 голоса.

Ну, а третье место и 50 голосов получило фото от zmeika. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!