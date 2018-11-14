Участвуйте в фотоконкурсе «Сфинксы»

Принимаем фотографии на конкурс «Сфинксы».

Этот фотоконкурс мы создали для любителей животных бесшерстных пород. У вас есть кошка, собака морская свинка, кролик или декоративная крыса «сфинкс»? Загружайте свои кадры на конкурс!