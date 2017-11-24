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Голосуйте в конкурсе «Мини мисс и Мини мистер Тула – 2017»

Голосуйте в конкурсе «Мини мисс и Мини мистер Тула – 2017»

03 декабря в 17:30 в клубе-ресторане «Пряник» пройдет VI ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта, организованный модельный агентством Gold Models.
 
Победители представят тульский регион на Всероссийском фестивале «Мини мисс и Мини
мистер России – 2018».
 
Звёздный ведущий – актер, модель и телеведущий Никита Жоричев. Специальный член жюри - продюсер Татьяна Праскова, президент международного фестиваля «Гордость нации».
 
В программе фестиваля:
 
  • Конкурсные выступления самых обаятельных и талантливых детей тульского региона,
  • Выступление победительницы национального «Детского Евровидения – 2016», финалистки телепроекта «Голос. Дети» Софии Фисенко,
  • Лучшие хиты в исполнении актера «Ералаша» Никиты Жоричева,
  • Презентация дизайнерских коллекций,
  • Выступления победителей фестивалей прошлых лет. 
У читателей портала Myslo есть возможность выбрать своего победителя!
Девочка или мальчик, набравшие больше всего голосов на нашем портале, получат специальный титул от издательского дома и подарок.
 
Голосование завершится 03 декабря в 12:00.
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 17:55 −1

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