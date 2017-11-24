Голосуйте в конкурсе «Мини мисс и Мини мистер Тула – 2017»

03 декабря в 17:30 в клубе-ресторане «Пряник» пройдет VI ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта, организованный модельный агентством Gold Models.

Победители представят тульский регион на Всероссийском фестивале «Мини мисс и Мини

мистер России – 2018».

Звёздный ведущий – актер, модель и телеведущий Никита Жоричев. Специальный член жюри - продюсер Татьяна Праскова, президент международного фестиваля «Гордость нации».

В программе фестиваля:



Конкурсные выступления самых обаятельных и талантливых детей тульского региона,

Выступление победительницы национального «Детского Евровидения – 2016», финалистки телепроекта «Голос. Дети» Софии Фисенко,

Лучшие хиты в исполнении актера «Ералаша» Никиты Жоричева,

Презентация дизайнерских коллекций,

Выступления победителей фестивалей прошлых лет.

У читателей портала Myslo есть возможность выбрать своего победителя!

Девочка или мальчик, набравшие больше всего голосов на нашем портале, получат специальный титул от издательского дома и подарок.

Голосование завершится 03 декабря в 12:00.