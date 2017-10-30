Стартовал фотоконкурс музыкантов

Объявляем начало фотоконкурса «Музыкальная душа».



Вы играете на музыкальном инструменте? Это ваше хобби, а может и профессия? Поделитесь фото, на которых вы - маэстро! Также принимаем на конкурс кадры, на которых музицируют ваши друзья и близкие, или просто красивые кадры с уличными музыкантами.