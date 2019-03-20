Итоги фотоконкурса «Дым или пар?»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Дым или пар?».
Первое место завоевал кадр от Юлии Шпилиной, он набрал 40 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов занял кадр от VKup. Он набрал 38 голосов.
Ну, а третье место и 36 голосов получило сразу два фото от VKup и svmedv.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!