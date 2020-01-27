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Победители фотоконкурса зимних забав

Победители фотоконкурса зимних забав

Завершился фотоконкурс «Зимние забавы». Время огласить результаты.

Первое место достается кадру от Tatyana. Фото очаровательных румяных ребятишек под елкой получило 57 голосов.

 

Tatyana получает приз от магазина «Декатлон» - 108-сантиметровый тюбинг.

Второе место получает снимок от sempstres. Портальцы отдали кадру с юным создателем огромного снежного зайца 53 голоса.

Третье место достается пользователю SHISHNIK. Кадр со снежком получил 39 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 12:40 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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