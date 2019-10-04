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Победители фотоконкурса #Трудовыебудни

Победители фотоконкурса #Трудовыебудни

Завершилось голосование в фотоконкурсе #Трудовыебудни.

Первое место получает кадр от пользователя Олеся Рогова, портальцы отдали ему 50 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место достается пользователю parus74. Портальцы отдали 46 и 39 голосов за его фотографии.

На третьем месте кадр от пользователя Юрий Ерохин. За него проголосовали 30 пользователей.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

 
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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 12:04 +7

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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