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Участвуйте в фотоконкурсе «Он и Она»

Участвуйте в фотоконкурсе «Он и Она»

Принимаем фотографии на конкурс «Он и Она».

Выкладывайте кадры, на которых влюблённые. Делитесь фотографиями, которые показывают любовь между мужчиной и женщиной. 

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 14 мая по 4 июня.
Голосование продлится до 14 июня.

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Автор: Администрация Myslo, 14 мая, в 16:13 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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