Выбраны лучшие фото, показывающие любовь
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Это любовь!».
Первое место и 91 голос получил кадр от Николая Бабаянц.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Поскольку второе место голосованием досталось фотографии того же автора, мы решили присвоить второе и третье места следующим по порядку участникам.
Второе место и 42 голоса у Максим.
А третье место занял кадр от Lexus 650, набравший 40 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!