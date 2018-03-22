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Выбраны лучшие фото, показывающие любовь

Выбраны лучшие фото, показывающие любовь

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Это любовь!».

Первое место и 91 голос получил кадр от Николая Бабаянц.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Поскольку второе место голосованием досталось фотографии того же автора, мы решили присвоить второе и третье места следующим по порядку участникам.

Второе место и 42 голоса у Максим.

А третье место занял кадр от Lexus 650, набравший 40 голосов. 

За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:02 +5

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