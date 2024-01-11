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Новый фотоконкурс "В гармонии с природой"

Новый фотоконкурс "В гармонии с природой"

Фотоконкурс "В гармонии с природой" направлен на выявление уникальных и гармоничных сочетаний человека и природы.  Мы предлагаем участникам запечатлеть себя на фоне природных пейзажей, стараясь отразить свою связь с окружающей средой. Приветствуются фотографии, где человек находится в активном взаимодействии с природой.

Загружайте свои фото сюда
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

 2 Принимаются снимки только хорошего качества.
 3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
 4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
 5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
 6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
 7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 11 января по 25 января.
Голосование продлится до 27 января.

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Автор:
11 января, в 12:07 +2
 

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