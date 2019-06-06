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Победители конкурса «Идеальный момент»

Победители конкурса «Идеальный момент»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Идеальный момент».

Первое место завоевал кадр от Sergo33, портальцы отдали ему 51 голос.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 39 голосов получило фото от ЛёлиЛори.

Ну, а на третьем месте сразу два кадра: от падре Розарио© и Ludmilka. Портальцы отдали им по 38 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 11:24 +5

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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