Победители конкурса «Идеальный момент»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Идеальный момент».
Первое место завоевал кадр от Sergo33, портальцы отдали ему 51 голос.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 39 голосов получило фото от ЛёлиЛори.
Ну, а на третьем месте сразу два кадра: от падре Розарио© и Ludmilka. Портальцы отдали им по 38 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!