Победители конкурса «Идеальный момент»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Идеальный момент».

Первое место завоевал кадр от Sergo33, портальцы отдали ему 51 голос.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 39 голосов получило фото от ЛёлиЛори.

Ну, а на третьем месте сразу два кадра: от падре Розарио© и Ludmilka. Портальцы отдали им по 38 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!