Голосуйте за лучшую девушку в фотоконкурсе «Миссис Тула – 2021»

28 марта в 15.00 в Тульской областной филармонии состоится праздник семьи, весны и красоты - IX областной конкурс элегантности, красоты и таланта «Миссис Тула – 2021». Официальный организатор конкурса — модельное агентство Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.

Десять прекрасных тулячек поборются за громкий титул и право представлять Тульскую область на Всероссийских и международных конкурсах. А у нас есть возможность выбрать свою миссис - ту, которая получит титул «Миссис Myslo» и подарок от нашей редакции.

Голосование продлится до 28 марта 15.00