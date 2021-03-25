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Голосуйте за лучшую девушку в фотоконкурсе «Миссис Тула – 2021»

Голосуйте за лучшую девушку в фотоконкурсе «Миссис Тула – 2021»

28 марта в 15.00 в Тульской областной филармонии состоится праздник семьи, весны и красоты - IX областной конкурс элегантности, красоты и таланта «Миссис Тула – 2021». Официальный организатор конкурса — модельное агентство Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.

Десять прекрасных тулячек поборются за громкий титул и право представлять Тульскую область на Всероссийских и международных конкурсах. А у нас есть возможность выбрать свою миссис - ту, которая получит титул «Миссис Myslo» и подарок от нашей редакции.

Голосование продлится до 28 марта 15.00

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 14:16 0

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