Стартовал фотоконкурс «Магия рук»

Начинаем приём работ на фотоконкурс «Магия рук».



Руки - отражение человека, его характера и возраста. Руки неповторимы и уникальны. Делитесь своими кадрами красивых рук, красивых сюжетов с руками, смешных фото с акцентом на руки.