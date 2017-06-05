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Голосуем за лучшие фото в конкурсах от торгового центра SELGROS

Голосуем за лучшие фото в конкурсах от торгового центра SELGROS

Началось голосование в двух фотоконкурсах, которые мы проводим совместно с торговым центром SELGROS:  «Детские улыбки с SELGROS» и «Сезон шашлыков и барбекю с SELGROS».

Отмечайте плюсом
лучшие фото в этих конкурсах!

Три победителя конкурса детских улыбок получат приз  - мультипекарь Redmond RMB-M611.

Три победителя конкурса на тему шашлыков и барбекю получат другой приз  - мультиварку Polaris PMC 0517 Expert.

И в одном и в другом конкурсе одного победителя выберут представители торгового центра SELGROS, а ещё два призовых места определят голосованием пользователи Myslo.

Голосование завершится 11 июня. 

Итоги конкурса мы подведём 12 июня.

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:22 −1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Объявляем победителя конкурса лучшего селфи
Объявляем победителя конкурса лучшего селфи
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