Голосуем за лучшие фото в конкурсах от торгового центра SELGROS

Началось голосование в двух фотоконкурсах, которые мы проводим совместно с торговым центром SELGROS: «Детские улыбки с SELGROS» и «Сезон шашлыков и барбекю с SELGROS».

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лучшие фото в этих конкурсах!

Три победителя конкурса детских улыбок получат приз - мультипекарь Redmond RMB-M611.

Три победителя конкурса на тему шашлыков и барбекю получат другой приз - мультиварку Polaris PMC 0517 Expert.

И в одном и в другом конкурсе одного победителя выберут представители торгового центра SELGROS, а ещё два призовых места определят голосованием пользователи Myslo.

Голосование завершится 11 июня.

Итоги конкурса мы подведём 12 июня.