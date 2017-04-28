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Выбрана идеальная пара

Выбрана идеальная пара

Завершилось голосование в конкурсе «Идеальная пара».
51 фотография участвовала в соревновании. 

Первое место портальцы отдали ретро-фото Etyud.

Второе место получил чипсо-кадр Виктории Васильевой.

А третье место завоевало душевное фото родителей Inessa8817.

Поздравляем победителей!

Приходите в редакцию за призами!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 18:37 +7

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