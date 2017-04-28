Выбрана идеальная пара
Завершилось голосование в конкурсе «Идеальная пара».
51 фотография участвовала в соревновании.
Первое место портальцы отдали ретро-фото Etyud.
Второе место получил чипсо-кадр Виктории Васильевой.
А третье место завоевало душевное фото родителей Inessa8817.
Поздравляем победителей!
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