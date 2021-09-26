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Награждаем победителей фотоконкурса «С днем рождения, любимый экзотариум!»

Награждаем победителей фотоконкурса «С днем рождения, любимый экзотариум!»

Завершился фотоконкурс «С днем рождения, любимый экзотариум!». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от sweety_girl. Пользователи отдали за него 10 голосов.

sweety_girl получает пригласительный два пригласительных на посещение новой и старой экспозиции Тульского экзотариума

Второе место и 9 голосов получают фото от пользователей Татьяна и Natali_tula.

Третье место досталось снимку от пользователя: Natali_tula. Портальцы отдали за него 7 голосов.

За второе место мы дарим два пригласительных на новую экспозицию, а за третье - на старую экспозицию тульского зоопарка.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 09:00 +4
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«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Myslo начинает новый фотоконкурс «Осенний лес»
Myslo начинает новый фотоконкурс «Осенний лес»
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