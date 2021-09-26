Награждаем победителей фотоконкурса «С днем рождения, любимый экзотариум!»

Завершился фотоконкурс «С днем рождения, любимый экзотариум!». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от sweety_girl. Пользователи отдали за него 10 голосов.

sweety_girl получает пригласительный два пригласительных на посещение новой и старой экспозиции Тульского экзотариума

Второе место и 9 голосов получают фото от пользователей Татьяна и Natali_tula.

Третье место досталось снимку от пользователя: Natali_tula. Портальцы отдали за него 7 голосов.

За второе место мы дарим два пригласительных на новую экспозицию, а за третье - на старую экспозицию тульского зоопарка.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!