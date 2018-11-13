Голосуем в фотоконкурсе от Экзотариума

Началось голосование в нашем призовом фотоконкурсе «Советский Новый год», который мы проводим совместно с Тульским экзотариумом.

Победитель, чьё фото наберёт больше плюсов в голосовании, получит пригласительный билет на двоих на открытие нового экзотариума!

А ещё представители экзотариума выберут несколько фото (по своему усмотрению), которые используют в зимнем оформлении экспозиции музея.

Ставьте плюсы к фотографиям, которые вам нравятся больше всего, и поделитесь с друзьями — они тоже могут голосовать!

Итоги конкурса мы подведём 21 ноября.