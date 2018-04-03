Участвуйте в фотоконкурсе «Фотографы»

Принимаем фотографии на конкурс «Фотографы».

Увидеть и сделать красивое фото — настоящий талант. А запечатлеть фотографа за его творчеством — удача. У вас есть кадры, на которых «пойман» фотограф за своим любимым делом? Тогда этот конкурс для вас!

Принимаются фото, на которых люди именно в процессе фотографирования, в действии, а не просто портреты фотографов.