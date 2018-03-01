Начался фотоконкурс необычных домашних питомцев

Принимаем фотографии на конкурс «Необычные питомцы».

Выкладывайте фото ваших необычных домашних питомцев.

У вас есть кто-то, кроме кошки и собаки? Значит этот конкурс для вас!

Будем рады птичкам, рыбкам, хомячкам, улиткам-ахатинам, песчанкам, змеям и варанам, экзотическим паукам, африканским ёжикам и даже морским свинкам. Ну, а если у вас живёт мини-пиг, сова или хорёк - у вас все шансы на победу!