Начался фотоконкурс необычных домашних питомцев
Принимаем фотографии на конкурс «Необычные питомцы».
Выкладывайте фото ваших необычных домашних питомцев.
У вас есть кто-то, кроме кошки и собаки? Значит этот конкурс для вас!
Будем рады птичкам, рыбкам, хомячкам, улиткам-ахатинам, песчанкам, змеям и варанам, экзотическим паукам, африканским ёжикам и даже морским свинкам. Ну, а если у вас живёт мини-пиг, сова или хорёк - у вас все шансы на победу!
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 01 марта по 20 марта.
Голосование продлится до 29 марта.