Начался фотоконкурс «Верхом»

Принимаем фотографии на конкурс «Верхом».

Выкладывайте фото, на которых кто-то едет верхом.

Участвуют как наездники на лошадях, так и необычные, смешные кадры, в которых совсем не обязательно наездник - человек, а осёдланный - конь.