Участвуйте в конкурсе пляжного фото

Принимаем фотографии на конкурс «Пляжное счастье».

Этот конкурс - для всех любителей пляжного отдыха, на море, реках и озёрах. Вам уже удалось получить свою порцию летнего счастья - отдыха у воды и купания в этом году? Поделитесь своими лучшими кадрами! Давайте добавим в это дождливое тульское лето побольше солнца и улыбок.