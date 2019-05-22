Итоги фотоконкурса «Люблю тебя!»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Люблю тебя!».
Первое место завоевал кадр от Elle25, портальцы отдали ему 35 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 33 голоса получило фото от ЛёлиЛори.
Ну, а на третьем месте кадр от svmedv. Портальцы отдали ему 29 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!