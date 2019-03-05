Завершился конкурс горнолыжных фото
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мчим с горы».
Первое место завоевал кадр от М.К., он набрал 39 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место также по количеству плюсов занял кадр от М.К. Он набрал 38 голосов.
Ну, а третье место и 34 голоса получило фото от modern956.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!