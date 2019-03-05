Завершился конкурс горнолыжных фото

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мчим с горы».

Первое место завоевал кадр от М.К., он набрал 39 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место также по количеству плюсов занял кадр от М.К. Он набрал 38 голосов.

Ну, а третье место и 34 голоса получило фото от modern956. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!