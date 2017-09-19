Выкладывайте на конкурс фото из примерочных
Стартовал приём работ на фотоконкурс «Хочу примерить».
Любите ходить по магазинам, мерить разнообразную одежду и «надевать» на себя новые образы? Выкладывайте в наш конкурс свои фото из примерочных!
Принимаем на конкурс кадры, вы в необычной, смешной одежде, или просто фото, на которых вы примеряете любимые и новые детали своего гардероба. Кадр обязательно должен быть сделан именно в примерочной!
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 19 сентября по 10 октября.
Голосование продлится до 20 октября.