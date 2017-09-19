Выкладывайте на конкурс фото из примерочных

Стартовал приём работ на фотоконкурс «Хочу примерить».



Любите ходить по магазинам, мерить разнообразную одежду и «надевать» на себя новые образы? Выкладывайте в наш конкурс свои фото из примерочных!

Принимаем на конкурс кадры, вы в необычной, смешной одежде, или просто фото, на которых вы примеряете любимые и новые детали своего гардероба. Кадр обязательно должен быть сделан именно в примерочной!