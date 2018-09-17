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Объявляем призовой конкурс «Взгляд из космоса»

Объявляем призовой конкурс «Взгляд из космоса»

Принимаем работы на конкурс «Взгляд из космоса», который организован клиникой «ВЗГЛЯД®» совместно с порталом Myslo. Это уже второй конкурс, посвящённый недавнему возвращению вымпелов с символикой клиники с Международной космической станции. В первом конкурсе юным участникам предлагалось посмотреть с Земли в космос.

Теперь мы приглашаем
поучаствовать взрослых!

Принимаем на конкурс ваши рисунки или работы с использованием компьютерной графики на тему «Наша планета». Также будем рады работам ваших детей, братьев и сестёр, друзей и родственников, которым уже исполнилось 18 лет (верхний предел возраста не ограничен). 

Принесите рисунок или работу с использованием компьютерной графики на тему «Наша планета» в период с 15 сентября по 20 ноября 2018 года по адресу:  Тула, ул. Демонстрации, 38, или отправьте на электронную почту tula@wzglyad.ru. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите автора и его контактные данные (телефон, адрес почты). 

Фото всех работ, соответствующих условиям конкурса, будут выложены на Myslo в фотоконкурсах для открытого голосования. 

Победители конкурса получат призы:

  • за I место — гироскутер и вымпел с печатью МКС, побывавший в космосе.
  • за II место — очки виртуальной реальности
  • за III место — билеты в московский планетарий на 4-х человек.
Приём работ проводится с 15 сентября по 20 ноября 2018 года (включительно).
Голосование пройдёт с 22 ноября по 5 декабря 2018 года.  Все зарегистрированные пользователи портала смогут голосовать. 

Результаты голосования будут объявлены на портале 8 декабря 2018 года.

Награждение победителей конкурса пройдёт 13 декабря 2018 года по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 38, АНО «Клиника ВЗГЛЯД®».
ВНИМАТЕЛЬНО прочтите ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Автор рисунка должен быть старше 18 лет.
  2. Победители должны будут предоставить оригинал работы.
  3. Для участия в конкурсе принимается не более трёх работ от одного участника. И только в том случае, если они не дублируют содержание друг друга.
  4. Принимаются снимки работ только хорошего качества.
  5. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  6. Не допускаются к участию работы, не соответствующие теме конкурса.
  7. Не допускаются к участию работы, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  8. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  9. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:57 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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