блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
«Мороз и солнце, день чудесный!»: новый фотоконкурс Myslo

«Мороз и солнце, день чудесный!»: новый фотоконкурс Myslo

Мы очень любим зиму, а особенно то, какую красоту она приносит в нашу жизнь. Поэтому мы запускаем новый фотоконкурс «Мороз и солнце, день чудесный!».  Делитесь фотографиями, на которых изображены зимние пейзажи. Ждем ваших креативных работ!

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

Правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз  - пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 21 января по 12 февраля.
Голосование продлится до 24 февраля.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
вчера, в 11:30 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Запускаем новый фотоконкурс «Смешные рожицы»
Запускаем новый фотоконкурс «Смешные рожицы»
Запускаем новый фотоконкурс «Зимние развлечения»
Запускаем новый фотоконкурс «Зимние развлечения»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.