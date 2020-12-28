Делитесь фотографиями в новом фотоконкурсе «Новогоднее настроение 2020»

Этот год был непростым. Но к счастью, он уже заканчивается. Поэтому мы бы хотели наполнить праздничным настроением. Делитесь своими кадрами в новом фотоконкурсе «Новогоднее настроение 2020». Сюжеты могут быть любыми: корпоратив, детские утренники, наряженная елка, натюрморт из мандаринов и оливье, украшенные тульские улочки, Снегурочка и Дед Мороз. Главное, чтобы фото передавали новогоднее настроение.

Загружайте ваши фото сюда. Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин. Победитель фотоконкурса получит приз - термокружка для долгих прогулок на свежем воздухе. Приём фотографий продлится с 28 декабря по 18 января.

Голосование продлится до 29 января.