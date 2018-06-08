Участвуйте в фотоконкурсе «Мисс июнь»
Принимаем фотографии на конкурс «Мисс июнь».
Выкладывайте кадры с прекрасными дамами. Ограничений по сюжетам нет. Давайте соберём летний альбом с красивыми девушками, девочками и очаровательными мамами и бабушками.
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 08 июня по 29 июня.
Голосование продлится до 10 июля.