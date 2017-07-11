Выкладывайте фото летнего отдыха!
Ох нелёгкая это работа — отдохнуть так, чтобы все обзавидовались. Если у вас поднакопилось фотографий с летнего отдыха, то скорее загружайте их к нам. Давайте вместе помечтаем о весёлом и ярком отпуске!
Загружайте ваши фото сюда.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 11 июля по 14 августа.
Голосование продлится до 28 августа.