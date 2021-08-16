Запускаем новый фотоконкурс «Любимый спорт»

Завершились Олимпийские игры, и мы подумали, было бы неплохо запустить новый фотоконкурс «Любимый спорт». Делитесь фотографиями, на котором изображены занятия спортом. Это может быть бег, небольшая утренняя гимнастика или же восхождение на гору или сплав на лодке.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз - пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 15 августа по 10 сентября.

Голосование продлится до 17 сентября.