Выбираем «Красу России Тула – 2018»

22 марта в 18:30 в клубе «Пряник» пройдет IX ежегодный областной конкурс красоты и таланта. Его организатором является модельное агентство GOLD MODELS Тула — эксклюзивный представить по Тульской области Национального конкурса «Краса России».

Победительница конкурса представит нашу область на Национальном конкурсе красоты и таланта «Краса России — 2019». В программе конкурсные выступления участниц, шоу талантов, выступление звезд эстрады, показы модных коллекций, детское дефиле.

В конкурсе участвуют 15 девушек.

У нас есть шанс выбрать ту, которая получит титул Мисс Myslo, диплом и подарок от нашей редакции. Голосуйте!

Голосование продлится до 22 марта 12.00