Итоги фотоконкурса «Советский Новый год»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Советский Новый год».

В голосовании победил кадр от ЛёляЛориКаркузябра.

Победитель получает пригласительный билет на двоих на открытие нового Экзотариума, которое состоится 8 декабря!

Билет можно забрать в редакции портала в любой будний день.

Фото остальных участников конкурса будут использованы в новогоднем оформлении экспозиции музея! Приходите в Экзотариум и находите свои фото в зале, где расположится выставка дизайнерских ёлок «Ёлка-стайл»!