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Итоги фотоконкурса «Советский Новый год»

Итоги фотоконкурса «Советский Новый год»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Советский Новый год».

В голосовании победил кадр от ЛёляЛориКаркузябра.

Победитель получает пригласительный билет на двоих на открытие нового Экзотариума, которое состоится 8 декабря!

Билет можно забрать в редакции портала в любой будний день. 

Фото остальных участников конкурса будут использованы в новогоднем оформлении экспозиции музея! Приходите в Экзотариум и находите свои фото в зале, где расположится выставка дизайнерских ёлок «Ёлка-стайл»

Всех благодарим за участие и ждём ваши фото в новых конкурсах!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:35 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Завершился фотоконкурс «Кадр в кадре»
Завершился фотоконкурс «Кадр в кадре»
Голосуем за фонтаны
Голосуем за фонтаны
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