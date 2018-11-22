Итоги фотоконкурса «Советский Новый год»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Советский Новый год».
В голосовании победил кадр от ЛёляЛориКаркузябра.
Победитель получает пригласительный билет на двоих на открытие нового Экзотариума, которое состоится 8 декабря!
Билет можно забрать в редакции портала в любой будний день.
Фото остальных участников конкурса будут использованы в новогоднем оформлении экспозиции музея! Приходите в Экзотариум и находите свои фото в зале, где расположится выставка дизайнерских ёлок «Ёлка-стайл»!
Всех благодарим за участие и ждём ваши фото в новых конкурсах!