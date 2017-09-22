Стартовал фотоконкурс цветных волос

Начинаем приём работ на фотоконкурс «Цветные пряди».



Любите экспериментировать с цветом своих волос? Предпочитаете яркость и необычность естественной красоте? Делитесь кадрами ваших любимых ярких и необычных оттенков, разноцветных прядей.