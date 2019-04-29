Портальцы выбрали фото самых обаятельных

Первое место завоевало фото от Elle25, оно набрало 39 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 37 голосов получило фото от modern956.

Ну а третье место и 34 голоса получило сразу два фото: от MarinaZaitceva и dk1974.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!