Портальцы выбрали фото самых обаятельных
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Обаяние».
Первое место завоевало фото от Elle25, оно набрало 39 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 37 голосов получило фото от modern956.
Ну а третье место и 34 голоса получило сразу два фото: от MarinaZaitceva и dk1974.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!