Фотоконкурс «Мой Новый год»

Объявляем приём работ на первый фотоконкурс в этом году «Мой Новый год».

Поделитесь вашим праздником! Покажите кадры ваших лучших впечатлений и эмоций прошедших новогодних дней: подарки, прогулки, встречи с близкими, праздничное застолье. Варианты сюжетов свободные - покажите ВАШ Новый год!