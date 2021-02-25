блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Подводим итоги фотоконкурса «Огни любимой Тулы»

Подводим итоги фотоконкурса «Огни любимой Тулы»

Завершился фотоконкурс «Огни любимой Тулы». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 52 голоса.

 kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе и третье место и 25 и 20 голосов соответственно получает фото от пользователя NEOPRен.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:30 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Голосуем за лучший кадр в фотоконкурсе «Самый лучший мужчина»
Голосуем за лучший кадр в фотоконкурсе «Самый лучший мужчина»
Завершился фотоконкурс «Мороз и солнце, день чудесный!»
Завершился фотоконкурс «Мороз и солнце, день чудесный!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.