Подводим итоги фотоконкурса «Огни любимой Тулы»
Завершился фотоконкурс «Огни любимой Тулы». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 52 голоса.
kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе и третье место и 25 и 20 голосов соответственно получает фото от пользователя NEOPRен.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!