Участвуйте в фотоконкурсе красивого неба

Принимаем фотографии на конкурс «Смотри в небо».

У вас есть кадры, на которых необычное или просто красивое небо, яркая радуга или облака особенной формы. А может вы засняли в небе и вовсе что-то сверхъестественное? Тогда тоже участвуйте в конкурсе.