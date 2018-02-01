Стартовал фотоконкурс «Кот в мешке»

Принимаем фото-работы на конкурс «Кот в мешке».

Выкладывайте кадры, на которых «пойманы» коты и кошки за их любимым развлечением — залезть куда-нибудь: в пакет, мешок, коробку. Делитесь смешными кадрами с «котами в мешке».