Стартовал фотоконкурс «Браво мастеру!»

Принимаем фотографии на конкурс «Браво мастеру!».

Выкладывайте кадры, на которых запечатлена работа мастера. Изделия могут быть любых жанров и направлений, от сувениров и удивительных тортов, до мастерски построенной бани. Делитесь шедеврами, которые, на ваш взгляд, достойны похвалы.

И помните, что на фото не должно быть пропаганды курения.