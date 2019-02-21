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Стартовал фотоконкурс «Браво мастеру!»

Стартовал фотоконкурс «Браво мастеру!»

Принимаем фотографии на конкурс «Браво мастеру!».

Выкладывайте кадры, на которых запечатлена работа мастера. Изделия могут быть любых жанров и направлений, от сувениров и удивительных тортов, до мастерски построенной бани. Делитесь шедеврами, которые, на ваш взгляд, достойны похвалы. 

И помните, что на фото не должно быть пропаганды курения.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 21 февраля по 12 марта.
Голосование продлится до 22 марта.

Автор: Администрация Myslo, 21 февраля, в 15:43 +5

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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