Где уже не поесть: вспоминаем легендарные кафе и рестораны Тулы

В спецвыпуске рубрики «Где поесть» Myslo ностальгирует по «Подкрепицце» и чебурекам из «Луча», «Русскому чаю» и пельменной на проспекте Ленина.

Молочный коктейль из «Новшества»



«Продукты» (пр. Ленина, 111, ООО «Новшество»).

Мы уже рассказывали о безвременной утрате молочных коктейлей из «Новшества» — уникального артефакта советской эпохи. В комментариях под новостью большинство пользователей разделили горечь утраты и поделились ностальгическими воспоминаниями:

— С 1993 по 1997 год, будучи студентами политеха, ходили туда во время большого перерыва пить эти коктейли с чем-нибудь еще на обед, — рассказывает читатель Myslo. — Знать бы, что точка еще была жива, специально приехал бы! На днях мимо ехал и жене рассказывал, как в этом здании был магазин «Новшество» и как мы туда студентами коктейли пить ходили — еще в прошлом веке!

Пицца из «Подкрепиццы»



«Подкрепицца» (Красноармейский пр., 29).



Сеть кафе с милым логотипом-пиццайоло в 2008 году открыла компания «Премьер». Ароматную пиццу готовили сразу в трех кафе: на ул. Советской, 60/12, пр. Ленина, 54-а и на Красноармейском пр., 29. Еще одна точка находилась в Узловой.

У каждой пиццерии было свое настроение: на ул. Советской — просторная, яркая, шумная. На пр. Ленина — светлая, уютная и романтичная. На Красноармейском пр. — (по меркам тех лет) стильная и концептуальная.

В «Подкрепицце» подавали самую ароматную и сытную пиццу. А чтобы было еще вкуснее, можно было полить ее острым оливковым маслом или красным винным уксусом — бутылочки всегда стояли на столах.

— Еще в пиццерии был самый вкусный в Туле салат «Цезарь», — делится подписчица Юлия. — Айсберг, куриное филе, пармезан, но главное — заправка. Узнавала — их соус был не майонезным, а на кефире. Потрясающе сочный был и легкий!

В «Подкрепицце» постоянно проводили мастер-классы и акции.

А еще совместно с этим кафе «Слобода» много лет назад разработала собственный рецепт пиццы.

Постепенно популярность заведения сходила на нет. В мае 2013 года на сайте пиццерии появилось сообщение о том, что точка на пр. Ленина больше не работает. А после тульского выпуска программы «Ревизорро» в 2015 году сеть и вовсе закрылась.

Любимые чебуреки из «Луча»

Кафе, закрепившееся в сознании туляков благодаря тем самым чебурекам по 37 копеек за пару. Сказания о них все еще бороздят просторы соцсетей и бережно передаются из уст в уста.



Кафе «Луч» (пр. Ленина, 54-а), 1973 г.

По словам современников «Луча», стоять в очереди за восточным кушаньем можно было по полчаса: очередь пересекала все кафе, спускалась по ступенькам и кончалась на улице.

Помимо чебуреков «стекляшка» могла похвастаться самым вкусным чаем, кофе (поговаривают, даже «с коньячком»!), мороженым и молочными коктейлями.

— Я аж прослезился, когда увидел это фото, — делится пользователь соцсети «ВКонтакте» под тематическим постом. — Так выглядело ближайшее к моему дому кафе, где были самые-самые вкусные чебуреки на свете! Еще я очень любил сливочное мороженое, которое подавали в металлических вазочках на длинной ножке. Сейчас бы променял все кафе нашего города на один родной «Луч»!

Пельмени из «Пельменной»



«Пельменная» (пр. Ленина, 19), 1970–1980 гг.

Не менее легендарное блюдо — пельмени из бистро на пр. Ленина, 19. Гости, успевшие отведать их, заявляют — вкуснее пельменей уже не будет!

— Мы тоже ходили в «Пельменную», будучи молодыми и беспечными, — рассказывает пользователь соцсети «Одноклассники». — Берешь поднос, набираешь пельменей — с уксусом, перцем или сметаной, хлеба ржаного, компот — и за столик!

Сейчас на этом месте уже не подкрепиться — вместо пельменей «Тутанхамон» много лет продает здесь ювелирные украшения.

Кафе «Русский чай»



Кафе «Русский чай» ( пр. Ленина, 135-а).

Это кафе добрым словом вспоминают чаще всего. Родная «стекляшка» открылась 2 декабря 1973 года. В «теремок» приходили не только за жареной картошечкой или чаем из всамделишного самовара.

Заглядывали в кафе и затем, чтобы полюбоваться великолепными деревянными панно и официантками, наряженными в яркие традиционные костюмы. Под Новый год здесь ставили ёлку, а на столах были самовары.

Некоторые могут вспомнить о любопытной особенности буфета. Иногда в годы выдворения пьянства на столах гостей волшебным образом появлялся особый чай — с коньяком. Как и с чьей помощью он появлялся в заварниках — самих посетителей или работников кафе, — доселе неизвестно.

Запись из книги отзывов:

— Уважаемые работники кафе «Русский чай». Приносим вам огромную благодарность за прекрасное обслуживание и за самую ОБАЛДЕННУЮ ЕДУ!!!!!

Двое командированных из Москвы — имеем плохой опыт питания в командировках. Ваше кафе — редкое исключение. Ни к одному блюду нет никаких замечаний. Все без исключения понравилось. В том числе и незаказанный салат. Спасибо.

Шахтер Давыдов.



Предположительно, 2013 г.

Когда именно «Русский чай» ушел в историю — неизвестно. Скорее всего, уютное кафе закрылось десять лет назад. Однако многие туляки до сих пор с теплотой вспоминают кафе с его кухней — такой же вкусной, как у мамы дома.

А по каким кафе и ресторанчикам города скучаете вы? Делитесь вкусными воспоминаниями и фотографиями в комментариях!