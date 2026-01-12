Сильный снегопад в Тульской области: какие районы засыпало больше всего?

В январе 2026 года Тульскую область накрыли мощные снегопады. По данным синоптиков, за первые 11 дней месяца выпало значительное количество осадков, превысившее месячную норму в некоторых районах более чем в два раза.

В Туле выпало 57 мм осадков, что составляет 144% от месячной нормы. Высота снежного покрова на утро 12 января составила 44 см, что превышает норму на 27 см.

В Алексине выпало 55 мм осадков (137% от нормы), высота снежного покрова — 57 см (на 31 см больше нормы).

В Суворове — 47 мм осадков (127% от нормы), высота снежного покрова — 43 см (на 28 см больше нормы).

В Плавске — 29 мм осадков (77% от нормы), высота снежного покрова — 34 см (на 12 см больше нормы).

В Волово — 73 мм осадков (184% от нормы), высота снежного покрова — 34 см (на 17 см больше нормы).

В Узловой — 60 мм осадков (162% от нормы), высота снежного покрова — 34 см (на 17 см больше нормы).