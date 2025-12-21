  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В ДТП с автобусом погиб работник администрации Узловского района - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В ДТП с автобусом погиб работник администрации Узловского района

Некролог опубликовали в соцсетях его коллеги.

В ДТП с автобусом погиб работник администрации Узловского района
Фото из группы узловской администрации ВКонтакте.

19 декабря на 48 км дороги Тула — Новомосковск в Узловском районе произошло серьезное ДТП — столкнулись Nissan Qashqai и автобус Yutong. Как сообщается в группе ВКонтакте «Автохамы и ДТП | Тула», в аварии погиб водитель кроссовера.

По информации Myslo, погибший — руководитель Комбината специального обслуживания администрации МО Узловский район Евгений Емаков.

«Светлая память о Евгении Евгеньевиче Емакове навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и всех, кто знал его как надёжного руководителя, достойного офицера и порядочного человека. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации Узловского района.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 12:35 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область Узловая
Прочее
погиб в ДТП
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1526 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1149 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1097 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3549 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На улице Советской в Туле ремонтируют трамвайные пути
На улице Советской в Туле ремонтируют трамвайные пути
Выбор читателей Myslo: какая кофейня в Туле стала самой «народной»?
Выбор читателей Myslo: какая кофейня в Туле стала самой «народной»?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.