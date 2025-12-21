В ДТП с автобусом погиб работник администрации Узловского района

Фото из группы узловской администрации ВКонтакте.

19 декабря на 48 км дороги Тула — Новомосковск в Узловском районе произошло серьезное ДТП — столкнулись Nissan Qashqai и автобус Yutong. Как сообщается в группе ВКонтакте «Автохамы и ДТП | Тула», в аварии погиб водитель кроссовера.

По информации Myslo, погибший — руководитель Комбината специального обслуживания администрации МО Узловский район Евгений Емаков.

«Светлая память о Евгении Евгеньевиче Емакове навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и всех, кто знал его как надёжного руководителя, достойного офицера и порядочного человека. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации Узловского района.