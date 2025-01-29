Носовое кровотечение чуть не стало причиной смерти 43-летнего туляка

Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В ЛОР-отделение Ваныкинской больницы скорая помощь доставила 43-летнего пациента с жалобами на продолжительное кровотечение из носа. Мужчина находился в состоянии анемии и нуждался в неотложной помощи.

— Мы установили специальный тампон, который раздувается в полости носа. Однако из-за наличия крупной ветви артерии кровотечение продолжалось. Анатомические изменения, вызванные переломами костей, усложнили точную идентификацию источника кровотечения. Поэтому было решено провести операцию, — рассказал врач-оториноларинголог Кирилл Ярцев.

В условиях реанимации была выполнена глубокая тампонада, снижено давление для остановки кровотечения. Затем сосудистые хирурги больницы провели эмболизацию ветвей верхней челюстной артерии и успешно остановили кровотечение.

Спустя неделю пациент был выписан в хорошем самочувствии и отпущен домой под наблюдение участкового терапевта. Ему предстоит амбулаторное лечение анемии и соблюдение рекомендаций врачей для полного выздоровления.