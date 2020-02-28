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Зверьё моё
Найду наследники хотят выставить на улицу. Очень нужен дом

Найду наследники хотят выставить на улицу. Очень нужен дом

Хозяйка Найды заболела и попала в дом инвалидов. Шестилетняя собачка оказалась никому не нужна. Наследники хотели решить проблему просто – отвезти собаку в деревню в надежде, что там она как-нибудь выживет.

В последний момент над Найдой сжалилась старенькая соседка, она временно приютила собачку. Но женщине 82 года, долго держать у себя животное она не сможет. И тогда Найда точно окажется на улице.

Сейчас собаке нужно найти настоящий дом. Она спокойная, уравновешенная, чистоплотная, к выгулу приучена — идеальный компаньон для взрослых людей. Перед отдачей новому хозяину будет стерилизована. Тел. для связи: 8-920-765-00-73 (Лариса).

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Автор: Оксана Грудинина
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