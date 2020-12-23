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Зверьё моё
Мареммо-абруццкая овчарка в добрые руки

Мареммо-абруццкая овчарка в добрые руки

Взрослая мареммо-абруццкая овчарка пристраивается в добрые руки. Животному 4 года. Породистая девочка, с титулами.

Хозяева отдают ее в связи с семейными обстоятельствами. Передадут собаку только людям, знающим породу. 

Вопросы по тел. +7-910-949-53-52 (Наташа). Это не владелец животного, кинолог, помогает пристроить хозяевам.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 16:46 +3
Котята-милашки в добрые руки
Котята-милашки в добрые руки
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