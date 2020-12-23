Мареммо-абруццкая овчарка в добрые руки

Взрослая мареммо-абруццкая овчарка пристраивается в добрые руки. Животному 4 года. Породистая девочка, с титулами.

Хозяева отдают ее в связи с семейными обстоятельствами. Передадут собаку только людям, знающим породу.

Вопросы по тел. +7-910-949-53-52 (Наташа). Это не владелец животного, кинолог, помогает пристроить хозяевам.

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